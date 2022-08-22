Євросоюз може подовжити відміну ввізного мита на весь український експорт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євросоюз може подовжити відміну ввізного мита на весь український експорт

Казна та Політика
320
Євросоюз може подовжити відміну ввізного мита на весь український експорт
Євросоюз може подовжити відміну ввізного мита на весь український експорт
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити термін відміни ввізного мита на весь український експорт.
Про це Маасікас сказав на прес-конференції, присвяченій започаткуванню всеукраїнської комунікаційної кампанії «Разом ми — Європа».
За його словами, усі торговельні тарифи і квоти для експорту українських товарів до Євросоюзу були скасовані терміном на один рік.
«Це може бути продовжено», — сказав Маасікас.
Читайте також
Нагадаємо, 24 травня Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо певних українських товарів.
«Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України», — йшлося у повідомленні Ради ЄС.
Місце для вашої реклами
У Раді ЄС додали, що рішення буде діяти протягом одного року та призупинить, зокрема, усі ті тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.
«Призупинення охоплює, зокрема, промислову продукцію, фрукти та овочі, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам», — йшлося у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.