Євросоюз може подовжити відміну ввізного мита на весь український експорт — Finance.ua

Євросоюз може подовжити відміну ввізного мита на весь український експорт Вчора 11:12 — Казна та Політика

Євросоюз може подовжити відміну ввізного мита на весь український експорт

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити термін відміни ввізного мита на весь український експорт.

Про це Маасікас сказав на прес-конференції, присвяченій започаткуванню всеукраїнської комунікаційної кампанії «Разом ми — Європа».

За його словами, усі торговельні тарифи і квоти для експорту українських товарів до Євросоюзу були скасовані терміном на один рік.

«Це може бути продовжено», — сказав Маасікас.

Нагадаємо, 24 травня Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо певних українських товарів.

«Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України», — йшлося у повідомленні Ради ЄС.

У Раді ЄС додали, що рішення буде діяти протягом одного року та призупинить, зокрема, усі ті тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

«Призупинення охоплює, зокрема, промислову продукцію, фрукти та овочі, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам», — йшлося у повідомленні.

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УНІАН За матеріалами:

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