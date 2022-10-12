Єврорада схвалила невизнання паспортів рф, виданих на окупованій частині України та Грузії — Finance.ua

Єврорада схвалила невизнання паспортів рф, виданих на окупованій частині України та Грузії Вчора 17:21

Європейська рада погодила невизнання російських паспортів, які видали на окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Євроради.

Посли ЄС сьогодні, 12 жовтня, погодили переговорний мандат про неприйняття російських паспортів, виданих на окупованих рф територіях.

«Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, це ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

«Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони», — зазначили в Єврораді.

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