Єврорада схвалила невизнання паспортів рф, виданих на окупованій частині України та Грузії — Finance.ua
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Єврорада схвалила невизнання паспортів рф, виданих на окупованій частині України та Грузії

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Європейська рада погодила невизнання російських паспортів, які видали на окупованих територіях України та Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Євроради.
Посли ЄС сьогодні, 12 жовтня, погодили переговорний мандат про неприйняття російських паспортів, виданих на окупованих рф територіях.
«Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів», — йдеться у повідомленні.
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Крім того, це ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.
«Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони», — зазначили в Єврораді.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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