Європі пропонують зберігати газ в Україні — Finance.ua

Європі пропонують зберігати газ в Україні Вчора 10:15 — Енергетика

Україна запропонувала країнам Європи зберігати газ в українських підземних сховищах.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго нагадав, що не усі європейські країни мають власні сховища, щоб надійно забезпечити населення та промисловість.

"Україна, як головуючий в 2022 році учасник Energy Community, готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ — найбільші в Європі і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн.

Тим паче, що умови зберігання в Україні — чи не найоптимальніші в Європі. Вже неодноразово казав, що Україна може зробити (і зробить) потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи", — заявив Герман Галущенко, міністр енергетики України

Галущенко зазначив, що газові сховища Європи мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року згідно з рішенням європейських органів влади. Це показує, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку рф, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту.

Нагадаємо, Європейський союз схвалив новий Регламент про зберігання газу. Цей документ визнає газосховища критично важливою інфраструктурою, та зобов’язує країни-члени заповнити їх на 80% до 1 листопада.

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