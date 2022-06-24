Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро — Finance.ua

Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро
Країни Європейського Союзу 24 червня вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Україна перебуває в стані війни, і їй нема чим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 мільярдів євро на допомогу», — сказав Моравецький на брифінгу за підсумками саміту ЄС.
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Він висловив припущення, що частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.
До цього Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру у розмірі 500 млн євро, що дозволить ЄС підтримати українську армію озброєнням.
З цього траншу 490 млн євро передбачено на військову техніку, призначену для завдання летальних ударів в оборонних цілях.
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