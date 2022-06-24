Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро — Finance.ua

Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро 24.06.2022, 17:40 — Казна та Політика

Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро

Країни Європейського Союзу 24 червня вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Україна перебуває в стані війни, і їй нема чим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 мільярдів євро на допомогу», — сказав Моравецький на брифінгу за підсумками саміту ЄС.

Читайте також Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС

Він висловив припущення, що частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.

До цього Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру у розмірі 500 млн євро, що дозволить ЄС підтримати українську армію озброєнням.

З цього траншу 490 млн євро передбачено на військову техніку, призначену для завдання летальних ударів в оборонних цілях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.