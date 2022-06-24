Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро

Казна та Політика
755
Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро
Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро
Країни Європейського Союзу 24 червня вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Україна перебуває в стані війни, і їй нема чим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 мільярдів євро на допомогу», — сказав Моравецький на брифінгу за підсумками саміту ЄС.
Читайте також
Він висловив припущення, що частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.
До цього Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру у розмірі 500 млн євро, що дозволить ЄС підтримати українську армію озброєнням.
З цього траншу 490 млн євро передбачено на військову техніку, призначену для завдання летальних ударів в оборонних цілях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.