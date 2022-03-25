Європейський форум страховиків депозитів призупинив членство Агентства зі страхування вкладів рф — Finance.ua

Як повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 16 березня 2022 року Рада Європейського форуму страховиків депозитів (ЄФСД) ухвалила резолюцію про негайне призупинення членства Агентства зі страхування вкладів (АСВ) Російської Федерації в ЄФСД.
«Війна проти України, розпочата росією 24 лютого, спричинила вжиття безпрецедентних заходів у відповідь проти російської федерації та її громадян. Узгоджені санкції також було запроваджено різними міжнародними організаціями та асоціаціями, зокрема Банком міжнародних розрахунків та Міжнародною асоціацією страховиків депозитів», — зазначено в резолюції.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повністю підтримує таке рішення Ради ЄФСД та висловлює глибоку вдячність партнерам за жорстку позицію щодо російської агресії проти України.
Довідка
Finance.ua:
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