Європейський форум страховиків депозитів призупинив членство Агентства зі страхування вкладів рф — Finance.ua

Європейський форум страховиків депозитів призупинив членство Агентства зі страхування вкладів рф

Як повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 16 березня 2022 року Рада Європейського форуму страховиків депозитів (ЄФСД) ухвалила резолюцію про негайне призупинення членства Агентства зі страхування вкладів (АСВ) Російської Федерації в ЄФСД.

«Війна проти України, розпочата росією 24 лютого, спричинила вжиття безпрецедентних заходів у відповідь проти російської федерації та її громадян. Узгоджені санкції також було запроваджено різними міжнародними організаціями та асоціаціями, зокрема Банком міжнародних розрахунків та Міжнародною асоціацією страховиків депозитів», — зазначено в резолюції.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повністю підтримує таке рішення Ради ЄФСД та висловлює глибоку вдячність партнерам за жорстку позицію щодо російської агресії проти України.

Довідка Finance.ua:

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