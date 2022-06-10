Європейський центробанк вперше з 2011 року підвищить відсоткову ставку — Finance.ua
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Європейський центробанк вперше з 2011 року підвищить відсоткову ставку

Вчора 09:44Світ
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Європейський центральний банк оголосив про підвищення відсоткової ставки, щоб зменшити зростання цін у єврозоні, вперше з 2011 року.
Про це йдеться у заяві банку.
Підвищення складе 0,25 процентних пункти, як і очікувала більшість аналітиків, і відбудеться у липні. Наступне підвищення відбудеться у вересні.
Темпи підвищення залежатимуть від середньострокових інфляційних прогнозів, заявили у банку.
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Підвищення відсоткових ставок відбудеться вперше з 2011 року і закриє довгу главу м’якої грошово-кредитної політики ЄЦБ.
Інфляція в єврозоні, на яку впливають війна в Україні, постійний дефіцит електроенергії та новий збій у ланцюжку поставок, досягла рекордних 8,1% у травні.
Це вчетверо перевищує річний цільовий показник у 2%, бажаний Центробанком.
За матеріалами: Економічна Правда
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