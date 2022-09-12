Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок — Finance.ua
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Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок

Кредит&Депозит
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Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок
Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок
Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.
Про це повідомляє Reuters.
Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення росії в Україну.
ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.
Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.
Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.
Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.
На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський центральний банк може різко підвищити ключову ставку, оскільки економіка регіону скочується до рецесії;
  • Індекс зростання споживчих цін у єврозоні в серпні 2022 року відносно серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%;
  • у липні Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів вперше за 11 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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