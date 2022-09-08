Європейський центробанк підвищив ключові ставки — Finance.ua

Європейський центробанк підвищив ключові ставки Вчора 18:26 — Кредит&Депозит

Європейський центробанк підвищив ключові ставки

Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄЦБ.

З 14 вересня 2022 року процентну ставку за основними операціями рефінансування підвищили до 1,25%, процентні ставки за лінією граничного кредитування — до 1,50%, ставки за депозитною лінією буде збільшено до 0,75%.

«Цей важливий крок упереджує перехід від переважаючого вкрай адаптивного рівня облікових ставок до рівнів, які забезпечать своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі ЄЦБ у 2%», — пояснили у центробанку.

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Рада керуючих має намір продовжити зростання ставок на наступних кількох засіданнях, оскільки прогнозує, що інфляція залишатиметься вище цільового показника протягом тривалого періоду.

Згідно з попередньою оцінкою Євростату, інфляція в серпні досягла 9,1%. Стрімке зростання цін на енергоносії та продовольство, тиск попиту в деяких секторах через відновлення економіки та вузькі місця пропозиції все ще сприяють зростанню інфляції. Ціновий тиск продовжує посилюватися та поширюватися в економіці, і інфляція може продовжити зростання в найближчій перспективі.

«Оскільки поточні рушійні сили інфляції з часом зникають, а нормалізація грошово-кредитної політики починає впливати на економіку та встановлення цін, інфляція знизиться», — додали в ЄЦБ.

В регуляторі переглянули прогнози щодо інфляції, і зараз очікується, що інфляція становитиме в середньому 8,1% у 2022 році, 5,5% у 2023 році та 2,3% у 2024 році.

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Економічна Правда За матеріалами:

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