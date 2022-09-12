Європейський центробанк перевіряє готовність банків до енергетичної кризи – Bloomberg — Finance.ua

Європейський центробанк перевіряє готовність банків до енергетичної кризи – Bloomberg Вчора 09:45 — Фондовий ринок

Європейський центробанк перевіряє готовність банків до енергетичної кризи – Bloomberg

Європейський центральний банк активізує обговорення з керівниками банків щодо готовності до потенційного сплеску дефолтів компаній та зменшення ліквідності енергетичного ринку на тлі газової кризи, спричиненої росією.

Про це повідомляє Bloomberg

Джерела агентства говорять, що минулого місяця банківський наглядовий орган із Франкфурта написав кредиторам, попросивши їх проаналізувати вплив припинення подачі газу на їхній бізнес.

Відповіді мають бути надані в середині вересня, а подальші розмови мають відбутися до кінця цього місяця, повідомили джерела, які забажали залишитись анонімними.

Агенство додає, що зусилля Європи запобігти повномасштабній енергетичній кризі були зірвані цього місяця після припинення росією постачання «Північним потоком» у відповідь на санкцій, накладені через її напад на Україну.

Банки стикаються з дедалі більшими втратами в міру ескалації енергетичної кризи, і плани багатьох кредиторів повернути інвесторам значні дивіденди після багатьох невдалих років можуть бути поставлені під сумнів.

Представник ЄЦБ відмовився від коментарів на цю тему.

Регулятори змушують банки забезпечити достатні резерви для непогашення кредитів, визначаючи найбільш уразливих клієнтів, а також вплив на компанії, які безпосередньо не постраждали від наслідків російського вторгнення в Україну.

Також банки мають продемонструвати, що вони можуть проводити стрес-тести та що вони оновлюють свої економічні припущення, додають джерела.

Інші сфери, що викликають занепокоєння, — це енергетичні похідні фінансові інструменти, які мало торгуються, і зосереджені ризики для трейдерів енергоресурсів, хоча, за словами людей, у цих сферах працює лише менша кількість банків.

Також у листі до банків ЄЦБ просить фінустанови детально розповісти, як їхній аналіз був врахований у їхній загальній стратегії, а також якими будуть перші та другі наслідки припинення подачі газу.

Раніше Андреа Енріа, який очолює наглядову раду ЄЦБ, заявив, що регулятор просить окремі банки переглянути свої перспективні рівні капіталу, «щоб включити достатньо консервативні та оновлені несприятливі макроекономічні сценарії».

За його словами, загальних обмежень на виплати, як це було під час періоду економічної невизначеності під час пандемії, не буде.

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Економічна Правда За матеріалами:

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