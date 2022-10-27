Європейський центробанк очікувано підвищив ставки на 75 б.п. — Finance.ua
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Європейський центробанк очікувано підвищив ставки на 75 б.п.

Кредит&Депозит
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Європейський центробанк очікувано підвищив ставки на 75 б.п.
Європейський центробанк очікувано підвищив ставки на 75 б.п.
Рада керуючих Європейського центрального банку на жовтневому засіданні знову підвищила усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів з 2 листопада.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄЦБ.
Базову процентну ставка за кредитами було підвищено до 2%, ставку за депозитами — до 1,5%, ставку за маржинальними кредитами — до 2,25%.
«Рада керуючих прийняла сьогоднішнє рішення та очікує подальшого підвищення процентних ставок, щоб забезпечити своєчасне повернення інфляції до її середньострокової цілі в 2%», — зазначили в ЄЦБ.
У регуляторі додали, що інфляція залишається надто високою і залишатиметься вище цільового показника протягом тривалого періоду. У вересні інфляція в єврозоні досягла 9,9%.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.
У вересні Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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