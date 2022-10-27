Європейський центробанк очікувано підвищив ставки на 75 б.п. — Finance.ua

Європейський центробанк очікувано підвищив ставки на 75 б.п. Вчора 16:46 — Кредит&Депозит

Європейський центробанк очікувано підвищив ставки на 75 б.п.

Рада керуючих Європейського центрального банку на жовтневому засіданні знову підвищила усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів з 2 листопада.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄЦБ.

Базову процентну ставка за кредитами було підвищено до 2%, ставку за депозитами — до 1,5%, ставку за маржинальними кредитами — до 2,25%.

«Рада керуючих прийняла сьогоднішнє рішення та очікує подальшого підвищення процентних ставок, щоб забезпечити своєчасне повернення інфляції до її середньострокової цілі в 2%», — зазначили в ЄЦБ.

У регуляторі додали, що інфляція залишається надто високою і залишатиметься вище цільового показника протягом тривалого періоду. У вересні інфляція в єврозоні досягла 9,9%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.

У вересні Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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