Європейський центральний банк може підвищити ставки вперше за 11 років — Finance.ua

Європейський центральний банк може підвищити ставки вперше за 11 років 21.07.2022, 16:13

Рада керуючих Європейського центрального банку має намір обговорити розмір першого підвищення ставок за 11 років, оскільки вартість життя в регіоні залишається високою.

Про це повідомляє CNBC

Зазначається, що євро піднявся майже до двотижневого максимуму, а прибутковість державних облігацій єврозони підскочила вранці у вівторок після того, як Reuters повідомило, що ЄЦБ вирішить, чи вибрати підвищення на 50 базисних пунктів на відміну від 25 базисних пунктів.

Видання пояснює, що новий інструмент та значне підвищення ставок відбудуться, оскільки ЄЦБ займатиметься основним мандатом: ціновою стабільністю. Інфляція в єврозоні за червень склала 8,6% порівняно з 8,1% у травні, а ціни виробників Німеччини у червні були на 32,7% вищими, ніж роком раніше. Однак є ознаки того, що ситуація може поступово покращуватись.

«Ціни на проміжні товари (крім енергоносіїв) не зросли так сильно, як раніше. Тут порівняння в річному обчисленні впало другий місяць поспіль, у тому числі через дещо нижчі ціни на метали. Оскільки в цьому циклі проміжні товари випереджають ціни на споживчі товари, це дозволяє сподіватися, що останні також досягнуть піку в найближчі місяці», — зазначили аналітики Commerzbank.

Економічні перспективи на даному етапі дуже непевні на тлі зростання ризику перебоїв з газопостачанням протягом наступних тижнів. Європа готується до тривалого припинення постачання російського газу, оскільки триває технічне обслуговування газопроводу Північний потік.

Дехто побоюється, що припинення поставок може бути продовжене після закінчення 10-денного терміну, що може зірвати підготовку регіону до зимових поставок.

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"Важливо те, що ЄЦБ, можливо, доведеться продовжувати більш жорстку політику, навіть через легку рецесію, якщо прискорення зростання зарплат і високі ціни на енергоносії, що продовжуються, призведуть до зростання інфляційних очікувань.

Ми вважаємо, що підвищення облікової ставки принаймні до нижньої межі діапазону оцінок природної ставки (1-2%), таким чином, має сенс бути кращим становищем наступного року для вирішення прогнозів щодо інфляції", — сказав представник ЄЦБ Анатолій Анненков в аналітичній записці.

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