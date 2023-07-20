Європейський авторинок зростає вже 11 місяців поспіль: де купують найбільше нових авто — Finance.ua
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Європейський авторинок зростає вже 11 місяців поспіль: де купують найбільше нових авто

Технології&Авто
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Європейський автомобільний ринок зростає вже одинадцять місяців поспіль. За підсумками червня 2023 року продажі нових легкових автомобілів у країнах ЄС зросли у річному вираженні на 17,8% і склали 1,045 млн одиниць.
Про це повідомляє MMR із посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).
«У червні 2023 року автомобільний ринок ЄС виріс на 17,8% і досяг 1 мільйона зареєстрованих одиниць. Це зростання можна пояснити відходом регіону від низької бази порівняння минулого року, спричиненої насамперед дефіцитом автокомпонентів», — заявили у відомстві.
Зростання продажів нових машин у червні було зафіксовано у всіх країнах ЄС, крім Угорщини (-1,4%). При цьому на найбільших ринках він в основному виявився двозначним: у Німеччині продажі підскочили на 24,8%, в Іспанії — на 13,3%, у Франції — на 11,5%, а в Італії — на 9,1%.
За підсумками першого півріччя поточного року європейський автомобільний ринок зріс до минулого року на 17,9%, до 5,4 млн. машин. У Німеччині за цей період його зростання склало 12,8%, у Франції - 15,3%, в Італії - 22,8%, а в Іспанії - 24%.
Що стосується результатів автовиробників, то продажі групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в Європі в червні зросли на 26,3%, групи Renault — на 1,7%, а у альянсу Stellantis, що об'єднує в собі концерни Fiat Chrysler та PSA Group, на тлі падіння продажів Fiat на 10,1% вони, навпаки, знизилися на 1,3%.
За матеріалами:
mmr.ua
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