Європейський авторинок повернувся до зростання — Finance.ua

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Європейський авторинок повернувся до зростання

Технології&Авто
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Європейський авторинок повернувся до зростання
Європейський авторинок повернувся до зростання
Продажі легкових автомобілів у Європі за підсумками серпня збільшилися на 4,4% і склали 650 305 машин.
Як повідомляють у Європейській асоціації автовиробників (АСЕА), позитивний результат зафіксований вперше після 13 місяців падіння.
Проте нинішній результат набагато нижчий за «допандемійний» рівень, що зумовлено перебоями у постачаннях нових автомобілів через дефіцит комплектуючих для їх виробництва, які посилюються проблемами, що виникли з логістикою через ситуацію в Україні.
У серпні європейський ринок нових автомобілів нарешті повернувся до зростання (+4,4%), поклавши край тринадцятимісячному спаду поспіль. Однак — із зареєстрованими 650 305 одиницями — цей результат залишається набагато нижчим за рівень до пандемії.
Усі ключові ринки ЄС зробили позитивний внесок у зростання регіону, причому значний приріст спостерігався в Італії (+9,9%), Іспанії (+9,1%), Франції (+3,8%) та Німеччині (+3,0%).
За вісім місяців 2022 року загальні обсяги скоротилися на 11,9% і досягли майже 6 мільйонів проданих нових легкових автомобілів. Незважаючи на нещодавнє покращення, попередні падіння негативно впливають на сукупні показники. У результаті в цьому році всі чотири ключові ринки зазнали втрат: Італія (-18,4%), Франція (-13,8%), Німеччина (-9,8%) та Іспанія (-9,4%).

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За матеріалами:
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