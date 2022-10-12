Європейські нафтові санкції щодо росії вже впливають на торгівлю - Bloomberg — Finance.ua
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Європейські нафтові санкції щодо росії вже впливають на торгівлю - Bloomberg

Енергетика
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До введення санкцій Європейського союзу щодо російської нафти ще вісім тижнів, але вони вже б’ють по торгівлі нафтою.
Про це повідомляє Bloomberg.
Заборона страхування танкерних перевезень набирає чинності 5 грудня. російський вантаж, що залишається на плаву після цієї дати, більше не покриватиметься європейським перестраховиком.
Як повідомляє видання, через затримку в часі між купівлею вантажу, його навантаженням на танкер і доставкою до пункту призначення деякі торговельні потоки суперечитимуть європейським заходам, відповідно до поточного законодавства блоку.
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«США вже давно висловлюють стурбованість тим, що плани Європи перекриють постачання з росії та піднімуть ціни на нафту та паливо, оскільки страхування є невід’ємною частиною торгівлі, а європейські фірми відіграють у ній таку важливу роль», — йдеться у повідомленні.
Міністерство фінансів США вимагало від ЄС, щоб ключові послуги залишалися доступними для трейдерів, які готові платити фіксовану ціну за російську нафту. Проте поправка до правил ЄС ще не закріплена, а це означає, якщо граничну ціну не буде погоджено вчасно, деякі угоди підпадуть під дію європейських санкцій на той час, коли вантажі досягнуть пункту призначення.
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Як пише Bloomberg, середній час у дорозі для корабля, що прямує з російського Балтійського моря до східного Китаю, становить близько 45 днів. Щоб встигнути до терміну 5 грудня, танкер має залишити Балтійське море до 21 жовтня, щоб досягти східного Китаю, пришвартуватися та вивантажити свій вантаж. Це передбачає, що він не затримується при проходженні через Суецький канал і не повинен чекати розвантажувального терміналу перед розвантаженням.
З кожним днем ​​лінія, що позначає найдальшу відстань, на яку може бути доставлена ​​російська нафта до набрання чинності санкціями ЄС, зміщується на захід. До 24 жовтня більше не можна буде дістатися портів на півдні Китаю. Через тиждень східне узбережжя Індії буде поза зоною досяжності, а порти Мундра, Сікка та Вадинар на західному узбережжі Індії будуть недоступні після 7 листопада.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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