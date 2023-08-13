Європейські компанії з початку війни втратили 100 млрд євро від діяльності в росії — Finance.ua

Європейські компанії з початку війни втратили 100 млрд євро від діяльності в росії Сьогодні 05:34 — Фондовий ринок

Європейські компанії з початку війни втратили 100 млрд євро від діяльності в росії

Найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території росії після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Financial Times

Огляд річних звітів 600 європейських груп та фінансових звітів за 2023 рік показує, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, пов’язані з обміном валюти та інші одноразові втрати в результаті продажу, закриття або скорочення російського бізнесу.

Сукупна цифра не включає непрямі макроекономічні наслідки війни, такі як висока вартість енергії та товарів. Однак війна також принесла зростання прибутку нафтогазовим групам та оборонним компаніям.

Найбільші списання та витрати зазнали нафтогазові групи, де лише три компанії - BP, Shell та TotalEnergies — повідомили про сукупні збитки у розмірі 40,6 млрд євро. Збитки були набагато компенсовані вищими цінами на нафту та газ, що допомогло цим групам повідомити про небувалий сукупний прибуток у розмірі близько 95 млрд євро минулого року. Війна також підтримала акцію оборонних компаній.

Фінансові компанії, включаючи банки, страхові та інвестиційні компанії, зафіксували списання та інші витрати на суму 17,5 млрд євро.

Компанії з надання комунальних послуг отримали прямі збитки у розмірі 14,7 млрд євро, тоді як промислові компанії, у тому числі виробники автомобілів, постраждали у розмірі 13,6 млрд євро.

Найбільше збитків зазнали британські компанії, що втратили понад 30 млрд євро.

Подальші збитки від роботи біля росії

На думку аналітиків, рішення москви захопити контроль над російськими підприємствами імпортерів газу Fortum і Uniper у квітні, за яким пішла експропріація Danone і Carlsberg минулого місяця, припускає, що попереду ще більше проблем.

Згідно з даними, зібраними Київською школою економіки, більше половини з 1871 підприємств, які належали європейським компаніям у росії до війни, все ще працюють у країні. Серед них італійська UniCredit, австрійська Raiffeisen, швейцарська Nestlé та британська Unilever.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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