Європейські авіалінії скасували тисячі рейсів до кінця літа — Finance.ua
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Європейські авіалінії скасували тисячі рейсів до кінця літа

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Європейські авіалінії скасували тисячі рейсів до кінця літа
Європейські авіалінії скасували тисячі рейсів до кінця літа
Європейські авіалінії скасували тисячі рейсів до кінця літа.
Як пише Euronews, проблема виникла після скасування COVID-обмежень, коли кількість подорожуючих різко збільшилася.
Зазначається, що авіакомпанії не справляються з великою кількістю броней квитків та потоком пасажирів. Авіалінії скасовують тисячі рейсів, причому деякі з них повідомляють пасажирів лише в день вильоту, інші значно скорочують свої майбутні розклади.
Так, минулого тижня British Airways скасувала 10 300 рейсів у період із серпня до кінця жовтня. Крім того, до кінця липня кількість рейсів скоротилася на 650.
EasyJet також скасувала значну кількість рейсів за цей період. У той же час загальна кількість скасованих рейсів авіакомпаній становить 1494, дані аналітичних центрів показують, що у відсотковому співвідношенні це всього 6% рейсів.
Найвищий коефіцієнт скасування рейсів спостерігається у Eurowings, що майже вдвічі перевищує рекорд easyJet — 12%. Це пов’язано з великою кількістю пасажирів та нестачею квитків.
Третє місце у списку посідають Турецькі авіалінії. Turkish airlines скоротили свої послуги на 7% з 1 до 15 липня.
За даними платформи туристичної інформації Mabrian Technologies, проблема скасування рейсів найбільше торкнулася Німеччини. Зокрема, з 14 червня по 5 липня скасовано 1482 рейси, заплановані на першу половину липня. Це загалом 6 відсотків від усіх вильотів із країни.
Це також становить значні 27% від загальної кількості скасування рейсів з пунктом відправлення або призначення в Європі.
До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR-коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

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За матеріалами:
УНН
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