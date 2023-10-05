Європейські аудитори визначили бюджетні ризики для ЄС — Finance.ua

Європейські аудитори визначили бюджетні ризики для ЄС Сьогодні 19:45

Суд аудиторів ЄС визначив бюджетні ризики, пов’язані з використанням витратної частини бюджету ЄС у 2022 році, яка була спрямована, зокрема, на допомогу країнам ЄС в економічному відновленні після пандемії COVID-19 та з новими борговими зобов’язаннями ЄС для надання макрофінансової допомоги Україні після російського вторгнення.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні висновку Суду аудиторів ЄС , головний офіс якого знаходиться у Люксембурзі.

«Помилки у витратах з бюджету ЄС суттєво зросли у 2022 році, відповідно до оприлюдненої сьогодні щорічної доповіді Європейського суду аудиторів. Аудитори також попередили про зростаючі ризики, що пов’язані із запозиченнями для покриття платіжних потреб, які були викликані, зокрема, відповіддю на пандемію та російську агресивну війну проти України. Вони надали рекомендації щодо дій для вирішення впливів високої інфляції на бюджет ЄС», — йдеться у документі.

Європейські аудитори дійшли висновку, що розрахунки ЄС протягом 2022 року виглядають «правдивими та справедливими», і що дохідна частина бюджету може бути оцінена як така, що не містить помилок. Разом з цим, у витратній частині бюджету в обсязі €196 млрд спостерігається зростання можливих помилок до 4,2% (у 2021 році цей показник складав 3%).

На думку аудиторів, дві третини (66%) перевірених витратних розрахунків ЄС містять високі ризики внаслідок складних правил та механізмів управління такими витратами, що робить «більш ймовірними» можливі помилки. Зокрема, такі «слабкі місця» виявлені у витратах та у системі контролю в країнах-членах, що пов’язані із витратами в рамках так званого Фонду відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility — RRF) в обсязі €46.9 млрд.

Читайте також Глава Євроради: Україна може вступити до ЄС у 2030 році

«ЄС продемонстрував здатність швидко відповідати на цілу низку безпрецедентних криз із застосуванням безпрецедентних дій. Разом з цим, суттєвий обсяг наявних фондів у такому середовищі містить підвищені бюджетні ризики. Наші висновки свідчать, що ці ризики мають бути краще регульованими, оскільки ми продовжуємо виявляти помилки, які призводять до зростання обсягу витрат, на які впливають ці помилки», — заявив з цього приводу президент Європейського суду аудиторів Тоні Мерфі.

Як зазначається в інформації Суду аудиторів, згадані помилки не належать до категорій зловживань, неефективності або марнотратства, вони лише стосуються грошей, що не були використані відповідно до правил ЄС та національних правил. Разом з цим, в ході роботи аудитори виявили 14 випадків, які містять підозри у зловживаннях, та проінформували про це Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), за наслідком чого вже відкрито два провадження. Шість таких підозрілих випадків були передані на розгляд Офісу прокурора ЄС (EPPO), за наслідком чого були порушені три розслідування.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.