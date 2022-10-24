Європейське агентство обрало SpaceX замість роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках — Finance.ua
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Європейське агентство обрало SpaceX замість роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках

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Європейське агентство обрало SpaceX замість роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках
Європейське агентство обрало SpaceX замість роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках
Європейське космічне агентство (ESA) обрало SpaceX на заміну «роскосмосу» для двох космічних місій у 2023 і 2024 роках.
Про це повідомляє Space.com.
«Запуски ракет SpaceX відбудуться у 2023 і 2024 роках відповідно. Спочатку планувалося, що обидві місії запустить російське космічне агентство „роскосмос“ на борту ракет „Союз“, але напружені відносини після триваючого вторгнення росії в Україну спонукали ESA шукати інших постачальників для запуску», — йдеться в повідомленні.
Дві місії ESA, які обрані для запуску SpaceX, — це космічний телескоп Euclid, який шукає темну матерію, і зонд Hera, який буде продовжувати успішну місію NASA DART на астероїди. Зазначається, що таке рішення пов’язане з російським вторгненням в Україну та санкціями, що призвели до напруження відносин між західними космічними агентствами та «роскосмосом».
Нагадаємо, ESA остаточно припинило співпрацю з російською державною корпорацією «роскосмос» за програмою дослідження планети Марс, яку раніше було припинено.
Зазначимо, раніше ESA вирішило припинити участь у російських проектах із вивчення супутника Землі Місяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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