Європейське агентство обрало SpaceX замість роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках — Finance.ua

Європейське агентство обрало SpaceX замість роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках Вчора 02:14 — Фондовий ринок

Європейське агентство обрало SpaceX замість роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках

Європейське космічне агентство (ESA) обрало SpaceX на заміну «роскосмосу» для двох космічних місій у 2023 і 2024 роках.

Про це повідомляє Space.com.

«Запуски ракет SpaceX відбудуться у 2023 і 2024 роках відповідно. Спочатку планувалося, що обидві місії запустить російське космічне агентство „роскосмос“ на борту ракет „Союз“, але напружені відносини після триваючого вторгнення росії в Україну спонукали ESA шукати інших постачальників для запуску», — йдеться в повідомленні.

Дві місії ESA, які обрані для запуску SpaceX, — це космічний телескоп Euclid, який шукає темну матерію, і зонд Hera, який буде продовжувати успішну місію NASA DART на астероїди. Зазначається, що таке рішення пов’язане з російським вторгненням в Україну та санкціями, що призвели до напруження відносин між західними космічними агентствами та «роскосмосом».

Нагадаємо, ESA остаточно припинило співпрацю з російською державною корпорацією «роскосмос» за програмою дослідження планети Марс, яку раніше було припинено.

Зазначимо, раніше ESA вирішило припинити участь у російських проектах із вивчення супутника Землі Місяця.

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