Європейська мережа операторів передачі електроенергії погодила розширення експорту української електроенергії до Європи — Finance.ua
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Європейська мережа операторів передачі електроенергії погодила розширення експорту української електроенергії до Європи

Вчора 01:06Енергетика
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Європейська мережа операторів передачі електроенергії погодила розширення експорту української електроенергії до ЄвропиЄвропейська мережа операторів передачі електроенергії погодила розширення експорту української електроенергії до Європи
Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дала позитивну відповідь на запит НЕК «Укренерго» щодо відновлення експорту електроенергії з України.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Зазначається, що «наразі енергосистема України працює в режимі пробної аварійної синхронізації з ENTSO-E, це означає, що експортно-імпортні операції з європейськими контрагентами не здійснюються. Проте і українська, і європейська сторони розглядають можливість поетапного збільшення обсягів експорту, що було б взаємовигідним».
Сама компанія розглядає початок експорту електроенергії до європейських країн як можливість забезпечити додаткову ліквідність на ринку електроенергії та отримати додатковий прибуток.
В «Укренерго» пояснили, що для початку поетапного збільшення чистої пропускної спроможності експортного спрямування необхідно було виконати шість технічних заходів для схвалення регіональної групи континентальної Європи.
При цьому у компанії зазначили, що працюють і продовжуватимуть працювати над впровадженням технічних заходів, необхідних для переходу з пробного режиму на постійну синхронізацію та запуск повноцінного експорту електроенергії з України.
Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося, що українська енергосистема повністю забезпечена ресурсом в умовах паралельної роботи з європейською енергосистемою й очікує на літнє виникнення традиційного профіциту електроенергії.
За матеріалами: Mind
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