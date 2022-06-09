Європейська мережа операторів передачі електроенергії погодила розширення експорту української електроенергії до Європи — Finance.ua

Європейська мережа операторів передачі електроенергії погодила розширення експорту української електроенергії до Європи

Вчора 01:06 — Енергетика

Європейська мережа операторів передачі електроенергії погодила розширення експорту української електроенергії до Європи

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дала позитивну відповідь на запит НЕК «Укренерго» щодо відновлення експорту електроенергії з України.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що «наразі енергосистема України працює в режимі пробної аварійної синхронізації з ENTSO-E, це означає, що експортно-імпортні операції з європейськими контрагентами не здійснюються. Проте і українська, і європейська сторони розглядають можливість поетапного збільшення обсягів експорту, що було б взаємовигідним».

Сама компанія розглядає початок експорту електроенергії до європейських країн як можливість забезпечити додаткову ліквідність на ринку електроенергії та отримати додатковий прибуток.

В «Укренерго» пояснили, що для початку поетапного збільшення чистої пропускної спроможності експортного спрямування необхідно було виконати шість технічних заходів для схвалення регіональної групи континентальної Європи.

При цьому у компанії зазначили, що працюють і продовжуватимуть працювати над впровадженням технічних заходів, необхідних для переходу з пробного режиму на постійну синхронізацію та запуск повноцінного експорту електроенергії з України.

Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося, що українська енергосистема повністю забезпечена ресурсом в умовах паралельної роботи з європейською енергосистемою й очікує на літнє виникнення традиційного профіциту електроенергії.

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