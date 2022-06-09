Європейська мережа операторів передачі електроенергії погодила розширення експорту української електроенергії до Європи — Finance.ua

Зазначається, що «наразі енергосистема України працює в режимі пробної аварійної синхронізації з ENTSO-E, це означає, що експортно-імпортні операції з європейськими контрагентами не здійснюються. Проте і українська, і європейська сторони розглядають можливість поетапного збільшення обсягів експорту, що було б взаємовигідним».
Сама компанія розглядає початок експорту електроенергії до європейських країн як можливість забезпечити додаткову ліквідність на ринку електроенергії та отримати додатковий прибуток.
В «Укренерго» пояснили, що для початку поетапного збільшення чистої пропускної спроможності експортного спрямування необхідно було виконати шість технічних заходів для схвалення регіональної групи континентальної Європи.
При цьому у компанії зазначили, що працюють і продовжуватимуть працювати над впровадженням технічних заходів, необхідних для переходу з пробного режиму на постійну синхронізацію та запуск повноцінного експорту електроенергії з України.
Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося, що українська енергосистема повністю забезпечена ресурсом в умовах паралельної роботи з європейською енергосистемою й очікує на літнє виникнення традиційного профіциту електроенергії.