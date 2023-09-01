Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила оновлену версію Білої книги з відновлення України — Finance.ua

Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила оновлену версію Білої книги з відновлення України Сьогодні 10:11

Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила оновлену версію Білої книги з відновлення України

Експерти Європейської Бізнес Асоціації на платформі Комітету з відновлення України підготували другу оновлену версію Білої книги , яка містить пропозиції бізнесу щодо відновлення економіки та покращення інвестиційного клімату в Україні.

Що це таке? Біла книга охоплює різні індустрії та сфери, що підпадають під компетенцію компаній та експертів Асоціації.

«Важливу увагу приділено податковим та митним питанням, технічному регулюванню, захисту прав споживачів, дозвільній системі та інтелектуальній власності, екологічним питанням, трудовим ресурсам, пенсійній реформі, фінансовим послугам та електронним платежам, політиці рівних можливостей та різноманіття», — зазначають у ЄБА.

Документ також охоплює пропозиції щодо покращення регулювання та умов ведення бізнесу у таких індустріях як будівництво, видобувна, харчова, деревообробна галузі, охорона здоров’я, логістика та інфраструктура, енергетика та енергоефективність, сільське господарство, імпорт та торгівля алкоголем.

Документ надіслано до уваги Офісу Президента, Уряду і Парламенту, Представництва Європейського Союзу в Україні та інших міжнародних партнерів Асоціації.

«Ми сподіваємося, що окреслена Асоціацією проблематика та надані пропозиції покращення законодавства та регуляторного поля будуть враховані в ухваленні подальших державних рішень у контексті відновлення та економічного реформування України», — кажуть експерти.

У Європейській Бізнес Асоціації вважають, що увага до пропозицій бізнесу сприятиме не лише відновленню економіки, а й створенню привабливих умов для залучення іноземних інвестицій, необхідних для росту економіки та покращення якості життя в Україні.

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