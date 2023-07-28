Європейська бізнес асоціація назвала основні виклики для бізнесу в Україні — Finance.ua

Європейська бізнес асоціація назвала основні виклики для бізнесу в Україні Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Європейська бізнес асоціація назвала основні виклики для бізнесу в Україні

Європейська Бізнес Асоціація оцінила стан регіонального бізнесу та активність підприємців на місцях за часів війни.

Опитування регіонального бізнесу провели в чотирьох стратегічних регіонах, де зосереджені регіональні офіси Асоціації - Львів (об'єднує компанії західних областей), Одеса (об'єднує компанії південних областей), Харків (об'єднує компанії східних областей), Дніпро (об'єднує компанії деяких центральних областей).

Порівняно з 2022 роком оцінки ведення бізнесу в усіх регіонах дещо покращилися, проте продовжують залишатися в негативному вимірі за 5-ти бальною шкалою (де 3 — нейтральна оцінка).

Так, ситуацію у Львові бізнес оцінив у 2,64 бала, Одесі - 2,47 бала та Дніпрі - 2,25 бала. У цих регіонах ситуація, на думку бізнесу, дещо краща, ніж у Харкові - 1,62 бала. Водночас, умови ведення бізнесу компанії переважно оцінюють як складні, і лише у Львові більшість вважають їх задовільними.

Спільними викликами для більшості регіонів є питання мобілізації, передбачуваності процедури бронювання, відтоку робочої сили за кордон та здійснення закордонних відряджень. У більшості регіональних компаній у лавах збройних сил наразі служать до 20% від військовозобов'язаних співробітників, найбільш напружена ситуація в Західному регіоні, де лише у 4% компаній немає мобілізованих працівників.

Під час планування своєї діяльності більшість компаній орієнтуються на закінчення війни в перспективі одного-трьох років.

Львів

Як і минулого року, підприємці Західного регіону вище за інших оцінили умови ведення бізнесу. Так, 72% вважають їх задовільними, 20% стверджують, що їм складно працювати, і 8% - що дуже складно. Для порівняння, минулого року умови ведення бізнесу як задовільні оцінювали 56%, і 41% - як складні. При цьому 76% компаній регіону працюють у повному обсязі і 24% - з певними обмеженнями.

Серед головних проблем бізнесу підприємці західного регіону виокремлюють мобілізацію працівників і пов’язані з цим процесом труднощі бронювання співробітників та виїзд за кордон у короткострокові відрядження. Серед інших негативних чинників — зниження купівельної спроможності населення та непередбачувані дії держави, які можуть погіршити стан бізнесу.

Дійсно, ситуація з мобілізацією працівників у західному регіоні є найбільш напруженою. Лише 4% не мають мобілізованих співробітників. У 84% компаній мобілізовано до 20% від військовозобов'язаних працівників, у 8% - 20−30% працівників, у 4% - 30−40%.

У планах компаній до кінця поточного року — підтримання діяльності в умовах воєнного стану, діджиталізація бізнес-процесів і розширення бізнесу, на заміну торішньому плану зі скорочення витрат. Лише 4% підприємців вважають, що війна може завершитися до кінця 2023 року, більшість (56%) вважають, що це відбудеться протягом одного-трьох років, і ще 16% припускають, що війна надовго.

Одеса

На другому місці за оцінкою ведення бізнесу цього року знову опинилася Одеса. Наразі 53% опитаних нами підприємців повідомляють, що їм складно вести бізнес у регіоні (71% торік), 41% - що задовільно, і 6% - що легко. На повну потужність у регіоні працюють 47% компаній, решта 53% - з певними обмеженнями.

Серед топпроблем регіону підприємці відзначили відтік робочої сили за кордон, труднощі з логістикою (опитування проводили до масованих ударів по портовій інфраструктурі Одеси), корупцію, непередбачувані дії держави, які можуть погіршити стан бізнесу.

Надалі компанії планують сконцентруватися на підтримці діяльності компанії в умовах воєнного стану, розширенні бізнесу, виході на нові ринки та збільшенні штату працівників, хоча торік, навпаки, у планах було скорочення штату.



Дніпро

Дещо зменшився відсоток підприємців регіону, які оцінюють умови роботи як складні, порівняно з минулим роком — з 75% до 69%, хоча таких досі більшість. Решта 31% вважають їх задовільними. Водночас у повному обсязі в регіоні зараз працюють 38% компаній, решта 63% працюють із певними обмеженнями.

До топ-проблем регіону опитані нами компанії віднесли труднощі з виїздом у закордонні відрядження та з бронюванням співробітників, зниження купівельної спроможності населення та корупцію. Третина компаній Дніпровського регіону, а саме 31%, не мають мобілізованих співробітників, водночас у 56% мобілізовано до 20% від військовозобов'язаних працівників.

Окрім підтримки діяльності в умовах воєнного стану, до кінця року компанії зосереджуватимуться на виході на нові ринки, діджиталізації бізнес-процесів та планують розширення бізнесу. У завершення війни до кінця 2023 року вірять 13% опитаних підприємців, більшість, а саме 69% вважають вірогідним її закінчення протягом одного-трьох років, і ще 13% вважають, що Україна у стані війни надовго.

Харків

Найгірше умови ведення бізнесу другий рік поспіль оцінили компанії Харківського регіону. Загалом 94% повідомили, що їм складно працювати (93% минулого року), серед яких 44% зазначили, що дуже складно. Тільки 6% оцінили ведення бізнесу на задовільному рівні.

Серед опитаних компаній тільки 6% працюють у повному обсязі, решта 63% працюють з обмеженнями, а 31% поки що взагалі не працюють.

Головними проблемами бізнес називає зниження купівельної спроможності населення, відтік персоналу за кордон і мобілізацію працівників.

У 56% підприємців регіону мобілізовано до 20% від військовозобов'язаних працівників, а у 19% немає мобілізованих співробітників. До кінця року компанії планують зосередитися на підтримці діяльності в умовах воєнного стану, виході на нові ринки та вдаватися до скорочення витрат.

Водночас бізнес Харківського регіону має найпохмуріші прогнози щодо тривалості війни. Тоді як 19% вважають, що можна очікувати її завершення до кінця 2023 року, 44% очікують завершення протягом одного-трьох років, а 31% вважає, що війна надовго.

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