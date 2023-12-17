Європейці менш сприйнятливі до мігрантів з бідніших країн — опитування — Finance.ua
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Європейці менш сприйнятливі до мігрантів з бідніших країн — опитування

Світ
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Європейці менш сприйнятливі до мігрантів з бідніших країн — опитування
Європейці менш сприйнятливі до мігрантів з бідніших країн — опитування
Європейське соціальне дослідження (ESS) показало, що жителі Європи вважають, що їхні країни стали гіршими місцями для життя через міграцію.
Про це пише SchengenVisaInfo.com.
Дані опитування включають понад 40 000 особистих інтерв'ю, проведених у 21 країні Європи та Великобританії, повідомляє SchengenVisaInfo.com.
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Дослідження показує, що респонденти в більшості європейських країн вважають, що їхня країна стала гіршим місцем для життя через міграцію, причому найбільш помітні відмінності зафіксовані в Швеції, Норвегії, Австрії та Німеччині, що можна пов’язати з великим кількість шукачів притулку в цих конкретних країнах. Опитування підкреслює різницю у сприйнятті мігрантів у 2014 та 2022 роках.
Опитування також показує переваги, які європейці мають щодо мігрантів — з дискусією про те, чи слід обмежити кількість низькокваліфікованих мігрантів із третіх країн, які все ще діють у Європі.
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Увипадку всіх чотирьох типів мігрантів ставлення стало більш поляризованим між 2002 та 2014 роками. Це найбільш вражаюче у випадку ставлення до мігрантів із бідніших країн за межами Європи: частка європейської громадськості, яка вважала, що жодному з цих мігрантів не можна дозволити приїхати, збільшилася з 11 до 20 відсотків.
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Найбільше зростання міграції

Збільшення поляризації було різним у всіх країнах — Австрія, Фінляндія, Іспанія, Швеція та Велика Британія спостерігали найбільше зростання міграції, але поляризація для людей, які вважали, що багатьом мігрантам, які прибувають з бідніших країн, слід дозволити в'їзд — від 11 до 12 відсотків.
Збільшення частки людей, які вважають так само, зафіксовано також в Угорщині, Польщі та Словенії.
Опитування також показує, що респонденти у 2022 році вважали, що мігранти в основному добре впливають на культурне життя країни.
Майже такі ж переконання існували навіть у 2014 році, але це не стосується робочих місць, оскільки європейці вважають, що робочі місця зазнали більшого впливу міграції у 2002 році, ніж у 2014 році.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що трудові мігранти в 2021 році переказали в Україну рекордну суму. Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2021 року склав 1 343 млн доларів. Це на 12,6% більше, ніж роком раніше — 1 193 млн доларів.
  • Впродовж 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 млрд доларів. Це на $200 мільйонів більше, ніж у 2019 році.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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