Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу — Finance.ua
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Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
На сьогоднішньому засіданні Європарламент підтримав резолюцію, яка визнає жахливі події 30-х років минулого століття геноцидом українського народу. Документ підтримали 507 депутатів, «проти» проголосували — 12, утрималися — 17.
Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам’ять мільйонів загиблих в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.
«Європейський парламент... визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства», — йдеться у повідомленні.
Крім того, європейські парламентарі засудили дії росії, яка продовжує агресивну війну проти України, порушує територіальну цілісність, суверенітет, прагне ліквідувати як державу, розкрадає зернові сховища та перешкоджає експорту.
Прийняту резолюцію передадуть Верховній Раді, президенту, уряду України, голові дипломатії ЄС, Європейській раді та комісії, країнам-членам, ООН, ОБСЄ, а також російському президенту, уряду та парламенту.
За матеріалами:
Укрінформ
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