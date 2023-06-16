Європарламент у резолюції щодо України закликав зупинити скандальну реформу містобудування — Finance.ua

Європарламент у резолюції щодо України закликав зупинити скандальну реформу містобудування Сьогодні 11:15

Європейський парламент в ухваленій у четвер резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України в НАТО міститься заклик до президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний законопроєкт № 5655 про реформу містобудування.

Як повідомляє «Європейська правда», на це звернув увагу Рух ЧЕСНО

Пункт 17 ухваленої резолюції «застерігає проти використання майбутніх заходів із відбудови у спосіб, який був би вигідним окремим групам інтересів за рахунок рівних правил гри й прозорості».

«(Європарламент. — Ред.) закликає президента Зеленського не підписувати законопроєкт № 5655 про містобудівну діяльність», — ідеться в тексті.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності 13 грудня 2022 року. Документ ухвалили майже мінімально необхідною кількістю голосів — 228 проти 226.

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає йому невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.

Економічна Правда За матеріалами:

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