Європарламент схвалив виділення €5 мільярдів макрофінансової допомоги для України — Finance.ua

Європарламент схвалив виділення €5 мільярдів макрофінансової допомоги для України Вчора 15:15 — Казна та Політика

Європарламент схвалив виділення €5 мільярдів макрофінансової допомоги для України

Європейський парламент схвалив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту

«За» відповідне рішення проголосували 534 євродепутати, проти — 30, утримались — 26.

Зокрема, депутати ЄП дали «зелене світло» наданню 5 млрд євро макрофінансового кредиту, аби допомогти Україні задовольнити її гострі макрофінансові потреби, спричинені російським вторгненням.

Читайте також Україна отримала перші 500 мільйонів євро від ЄІБ у рамках пакету допомоги на 1,6 мільярда євро

Це другий і найбільший транш з пакету фінансової підтримки Євросоюзу на загальну суму 9 млрд євро, з якого вже 1 млрд було виділено Україні.

Нагадаємо, вперше Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році 18 травня.

Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня. Однак далі у ЄС розгорнулись суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося.

Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.