Європарламент схвалив виділення €5 мільярдів макрофінансової допомоги для України — Finance.ua
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Європарламент схвалив виділення €5 мільярдів макрофінансової допомоги для України

Казна та Політика
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Європарламент схвалив виділення €5 мільярдів макрофінансової допомоги для України
Європарламент схвалив виділення €5 мільярдів макрофінансової допомоги для України
Європейський парламент схвалив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.
«За» відповідне рішення проголосували 534 євродепутати, проти — 30, утримались — 26.
Зокрема, депутати ЄП дали «зелене світло» наданню 5 млрд євро макрофінансового кредиту, аби допомогти Україні задовольнити її гострі макрофінансові потреби, спричинені російським вторгненням.
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Це другий і найбільший транш з пакету фінансової підтримки Євросоюзу на загальну суму 9 млрд євро, з якого вже 1 млрд було виділено Україні.
Нагадаємо, вперше Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році 18 травня.
Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня. Однак далі у ЄС розгорнулись суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося.
Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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