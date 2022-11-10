Європарламент схвалив вступ Хорватії до Шенгену — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європарламент схвалив вступ Хорватії до Шенгену

24
Європейський парламент сьогодні, 10 листопада, схвалив приєднання Хорватії до Шенгенської зони, що тягне за собою скасування внутрішнього прикордонного контролю між країною та ЄС.
Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.
«Хорватія готова приєднатися до Шенгенської зони вільного пересування. Вона виконала всі необхідні умови. Упевнений, що це буде ще одна історія успіху європейської інтеграції», — сказав депутат Європарламенту Пауло Рангель.
Він також закликав держави-члени ЄС якнайшвидше дати зелене світло приєднанню Хорватії до Шенгенської зони для скасування внутрішнього прикордонного контролю до кінця цього року.
За його словами, надання Хорватії статусу Шенгенської зони, а також включення Румунії та Болгарії до Шенгену посилає сильний сигнал Західним Балканам про їхні майбутні устремління до ЄС.
Остаточне офіційне рішення про відміну внутрішнього контролю для Хорватії тепер має бути прийняте одноголосно державами-членами ЄС, які входять до Шенгенської зони.
Раніше ми писали, що Хорватія допоможе розмінувати Луганську область , проте на це піде щонайменше 10 років.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.