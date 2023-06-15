Європарламент схвалив проєкт закону про регулювання штучного інтелекту — Finance.ua

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Європарламент схвалив проєкт закону про регулювання штучного інтелекту

Технології&Авто
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Європарламент схвалив проєкт закону про регулювання штучного інтелекту
Європарламент схвалив проєкт закону про регулювання штучного інтелекту
Європейський парламент у середу, 14 червня, схвалив проєкт майбутнього закону про регулювання правил в сфері штучного інтелекту. Це буде перший у світі закон, що регулює ШІ.
Про це повідомляє видання DW.
Після схвалення плану законодавці розпочнуть переговори з 27 країнами-членами ЄС щодо остаточного варіанту закону.
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Видання зазначає, що водночас закон зможе набути чинності не раніше 2026 року, що змусить Євросоюз наполягати на укладенні добровільних тимчасових пактів з технологічними компаніями.
Закон регулюватиме ШІ відповідно до рівня ризику: чим вищий він для прав чи здоров’я людей, тим більше зобов’язань. Список високого ризику включає штучний інтелект в освіті, критичній інфраструктурі, громадському порядку та управлінні міграцією.
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Особливі вимоги будуть до генеративних систем, таких як ChatGPT і DALL-E, що здатні створювати текст, зображення, аудіо та медіафайли. Вони муситимуть інформувати користувачів про те, що контент був створений машиною, а не людиною.

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За матеріалами:
НВ
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