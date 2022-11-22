Європарламент схвалив оновлені правила захисту критичної інфраструктури ЄС — Finance.ua

Європарламент схвалив оновлені правила захисту критичної інфраструктури ЄС Сьогодні 15:48 — Світ

Європарламент схвалив оновлені правила захисту критичної інфраструктури ЄС

Європарламент фінально схвалив оновлені правила щодо покращення захисту критичної інфраструктури країн Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби, яке є у розпорядженні «Європейської правди».

«За» проголосували 595 депутатів, «проти» — 17, утрималися — 24.

Оновлені правила гармонізують визначення критичної інфраструктури, щоб воно було взаємосумісним для різних країн блоку.

Законодавство охоплює 11 сфер — енергетику, транспорт, інфраструктуру банківської системи та фінансових ринків, цифрову інфраструктуру, водопостачання та водовідведення, увесь ланцюжок харчової промисловості, інфраструктуру системи охорони здоров’я, держустанов, та посилює вимоги щодо оцінки ризиків і звітування про агентів, яких вважають належними до критичної інфраструктури.

Згідно з новими правилами, країни-члени мають схвалити національні стратегії стійкості та підтримувати транскордонну комунікацію щодо цих питань у визначений спосіб.

Для забезпечення прозорості, агенти, яких вважають частиною критичної інфраструктури, мають інформувати національні органи влади про будь-які інциденти чи проблеми, а органи влади — повідомляти про це громадськість, якщо це становить суспільний інтерес.

У попередній редакції директиви про критичну інфраструктуру, у спільну рамку європейських правил потрапляла лише енергетична інфраструктура і транспорт. Нове законодавство узгоджене також із нещодавно прийнятою директивою про кібербезпеку.

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Європейська правда За матеріалами:

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