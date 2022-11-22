Європарламент схвалив оновлені правила захисту критичної інфраструктури ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європарламент схвалив оновлені правила захисту критичної інфраструктури ЄС

Світ
22
Європарламент схвалив оновлені правила захисту критичної інфраструктури ЄС
Європарламент схвалив оновлені правила захисту критичної інфраструктури ЄС
Європарламент фінально схвалив оновлені правила щодо покращення захисту критичної інфраструктури країн Євросоюзу.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби, яке є у розпорядженні «Європейської правди».
«За» проголосували 595 депутатів, «проти» — 17, утрималися — 24.
Оновлені правила гармонізують визначення критичної інфраструктури, щоб воно було взаємосумісним для різних країн блоку.
Законодавство охоплює 11 сфер — енергетику, транспорт, інфраструктуру банківської системи та фінансових ринків, цифрову інфраструктуру, водопостачання та водовідведення, увесь ланцюжок харчової промисловості, інфраструктуру системи охорони здоров’я, держустанов, та посилює вимоги щодо оцінки ризиків і звітування про агентів, яких вважають належними до критичної інфраструктури.
Згідно з новими правилами, країни-члени мають схвалити національні стратегії стійкості та підтримувати транскордонну комунікацію щодо цих питань у визначений спосіб.
Для забезпечення прозорості, агенти, яких вважають частиною критичної інфраструктури, мають інформувати національні органи влади про будь-які інциденти чи проблеми, а органи влади — повідомляти про це громадськість, якщо це становить суспільний інтерес.
У попередній редакції директиви про критичну інфраструктуру, у спільну рамку європейських правил потрапляла лише енергетична інфраструктура і транспорт. Нове законодавство узгоджене також із нещодавно прийнятою директивою про кібербезпеку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.