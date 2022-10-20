Європарламент пропонує збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік — Finance.ua
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Європарламент пропонує збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік

Казна та Політика
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Європарламент пропонує збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік
Європарламент пропонує збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік
Європейський парламент у середу проголосував за резолюцію про пропозиції щодо бюджету Європейського Союзу на 2023 рік, у якій, серед іншого, пропонує збільшити видатки на допомогу Україні.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
Євродепутати відхилили майже всі скорочення, запропоновані Радою ЄС на суму понад 1,6 млрд євро, і тим самим відновили проєкт бюджету до рівня, який було запропоновано Європейською комісією.
У контексті підтримки України Європарламент запропонував збільшити бюджет ЄС на 853 мільйони євро, щоб збільшити фінансування ініціатив, спрямованих на підтримку українських біженців і надання їм гуманітарної допомоги.
Також пропонується збільшити бюджет Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва із південними та східними сусідами ЄС (на 162 мільйона євро) та Європейського оборонного фонду й військової мобільності (на 80 мільйонів євро).
Крім того, на 553 мільйона євро Європарламент пропонує збільшити фінансування ініціатив у сфері енергетики й клімату, а додаткові 225 мільйонів євро — на програми подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.
Тепер Рада Євросоюзу має знову розглянути проєкт бюджету на 2023 рік, поки не узгодить свої позиції з євродепутатами.
Нагадаємо, раніше Рада ЄС ухвалила рішення про створення Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, а також надання ще 500 мільйонів євро у межах програми військової допомоги України, довівши відповідну допомогу до 3,1 мільярда євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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