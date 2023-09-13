Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України — Finance.ua

Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України Сьогодні 10:13 — Світ

Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України

Європарламент проголосував за новий механізм, який має зміцнити оборонну промисловість та допомогти країнам-членам модернізувати озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Депутати Європарламенту підтримали Закон про посилення європейської оборонної промисловості через загальні закупівлі (EDIRPA).

Таким чином, буде встановлено короткостроковий інструмент для зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою спільних закупівель до 31 грудня 2025 року. Це допоможе країнам-членам ЄС задовольнити свої найбільш нагальні та критичні оборонні потреби, які загострилися через постачання оборонної продукції до України.

Зазначається, що бюджет інструменту становитиме 300 млн євро. У спільних закупівлях повинні брати участь щонайменше три країни-члени ЄС. Вони також мають бути відкритими для участі членів Європейської асоціації вільної торгівлі.

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При цьому країни зможуть домовитися купувати товари військового призначення спільно з Україною та Молдовою.

Фінансовий внесок ЄС у кожну дію буде обмежений 15% від оціночної вартості спільного контракту. Але ця межа може бути підвищена до 20%, якщо Україна або Молдова отримують додаткові обсяги оборонної продукції.

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«Це голосування знаменує собою історичний момент для оборони ЄС, створюючи перший інструмент ЄС для спільних закупівель держав-членів. Це допоможе їм поповнити свої запаси, підвищити оперативну сумісність між нашими збройними силами, зміцнити нашу промисловість і сприятиме нашій непохитній підтримці України», — заявив співдоповідач комітету у закордонних справах Міхаель Галер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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