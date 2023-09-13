Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України — Finance.ua
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Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України

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Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України
Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України
Європарламент проголосував за новий механізм, який має зміцнити оборонну промисловість та допомогти країнам-членам модернізувати озброєння.
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
Депутати Європарламенту підтримали Закон про посилення європейської оборонної промисловості через загальні закупівлі (EDIRPA).
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Таким чином, буде встановлено короткостроковий інструмент для зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою спільних закупівель до 31 грудня 2025 року. Це допоможе країнам-членам ЄС задовольнити свої найбільш нагальні та критичні оборонні потреби, які загострилися через постачання оборонної продукції до України.
Зазначається, що бюджет інструменту становитиме 300 млн євро. У спільних закупівлях повинні брати участь щонайменше три країни-члени ЄС. Вони також мають бути відкритими для участі членів Європейської асоціації вільної торгівлі.
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При цьому країни зможуть домовитися купувати товари військового призначення спільно з Україною та Молдовою.
Фінансовий внесок ЄС у кожну дію буде обмежений 15% від оціночної вартості спільного контракту. Але ця межа може бути підвищена до 20%, якщо Україна або Молдова отримують додаткові обсяги оборонної продукції.
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«Це голосування знаменує собою історичний момент для оборони ЄС, створюючи перший інструмент ЄС для спільних закупівель держав-членів. Це допоможе їм поповнити свої запаси, підвищити оперативну сумісність між нашими збройними силами, зміцнити нашу промисловість і сприятиме нашій непохитній підтримці України», — заявив співдоповідач комітету у закордонних справах Міхаель Галер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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