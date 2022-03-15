Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків усіх авіакомпаній росії — Finance.ua

Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків усіх авіакомпаній росії

Вчора 19:13 — Фондовий ринок

Європейське агентство безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency, EASA) позбавило російські авіакомпанії сертифікатів на польоти в небі країн ЄС.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що без сертифіката льотної придатності літак не може виконувати польоти. Документ видає орган цивільної авіації тієї країни, де зареєстрований літак.

«Перераховані у списку компанії не можуть користуватися можливостями, що надаються сертифікатами, до того моменту, поки дія цих сертифікатів не буде відновлена», — йдеться у повідомленні.

У списку, зокрема, «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Газпром-Авиа», «Уральские авиалинии» та інші компанії. «россия», Utair, «Победа», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутия», «Ямал», «Алроса», «Авиастар-ТУ», ОАО «Государственная компания 224 летный авиаотряд», корпорація «Иркут», компанії «Туполєв» та «Беріїв».

Також сертифікати анульовані для навчальних центрів, авіації МНС росії, а також сервісних компаній, що виконують техобслуговування літаків у росії.

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