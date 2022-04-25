Європа відновила закупівлю нафти в ОАЕ для заміни російської – Reuters — Finance.ua

Європа відновила закупівлю нафти в ОАЕ для заміни російської – Reuters

Вчора 12:23 — Енергетика

Французька TotalEnergies зафрахтувала танкер для відвантаження нафти з Об’єднаних Арабських Еміратів на початку травня до Європи. Це перше постачання за два роки.

Про це повідомляє Reuters

CSSSA, судноплавний підрозділ TotalEnergies, зафрахтувала танкер SUezmax Moscow Spirit для відвантаження 1 млн барелів сирої нафти Murban із порту Джебель-Данна для Великої Британії 1-3 травня.

Нафта Das із Абу-Дабі востаннє відвантажувалася для Італії у травні 2020 року.

Вікно для близькосхідної нафти, що прямує до Європи, відчинилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після вторгнення рф в Україну.

Очікується, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки Євросоюз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти, кажуть трейдери. Це, можливо, призведе до перенаправлення деяких поставок далі від Азії.

За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік «перебудовується», щоб реагувати на зміни у постачанні російської нафти.

ЄС готує «розумні санкції» проти імпорту російської нафти, повідомляє The Times із посиланням на виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

росія є найбільшим постачальником нафти в Європу, забезпечивши в 2020 році 26% нафти, що імпортується.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.