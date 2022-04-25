Європа відновила закупівлю нафти в ОАЕ для заміни російської – Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європа відновила закупівлю нафти в ОАЕ для заміни російської – Reuters

Вчора 12:23Енергетика
1250
Французька TotalEnergies зафрахтувала танкер для відвантаження нафти з Об’єднаних Арабських Еміратів на початку травня до Європи. Це перше постачання за два роки.
Про це повідомляє Reuters.
CSSSA, судноплавний підрозділ TotalEnergies, зафрахтувала танкер SUezmax Moscow Spirit для відвантаження 1 млн барелів сирої нафти Murban із порту Джебель-Данна для Великої Британії 1-3 травня.
Читайте також
Нафта Das із Абу-Дабі востаннє відвантажувалася для Італії у травні 2020 року.
Вікно для близькосхідної нафти, що прямує до Європи, відчинилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після вторгнення рф в Україну.
Очікується, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки Євросоюз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти, кажуть трейдери. Це, можливо, призведе до перенаправлення деяких поставок далі від Азії.
Місце для вашої реклами
За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік «перебудовується», щоб реагувати на зміни у постачанні російської нафти.
ЄС готує «розумні санкції» проти імпорту російської нафти, повідомляє The Times із посиланням на виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.
росія є найбільшим постачальником нафти в Європу, забезпечивши в 2020 році 26% нафти, що імпортується.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.