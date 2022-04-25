Європа відновила закупівлю нафти в ОАЕ для заміни російської – Reuters — Finance.ua

Нафта Das із Абу-Дабі востаннє відвантажувалася для Італії у травні 2020 року.
Вікно для близькосхідної нафти, що прямує до Європи, відчинилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після вторгнення рф в Україну.
Очікується, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки Євросоюз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти, кажуть трейдери. Це, можливо, призведе до перенаправлення деяких поставок далі від Азії.