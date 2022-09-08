Європа отримала перший плавучий LNG-термінал — Finance.ua

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Європа отримала перший плавучий LNG-термінал

Аграрний ринок
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Європа отримала перший плавучий LNG-термінал
Європа отримала перший плавучий LNG-термінал, Фото: EemsEnergyTerminal
До порту Емсхавен на півночі Нідерландів прибули дві плавучі установки (FSRU) для регазифікації зрідженого газу (ЗПГ). Вони працюватимуть як один термінал під назвою EemsEnergyTerminal.
Повноцінний запуск терміналу намічено на середину вересня, але вже цього тижня він прийме першу партію газу на переробку.
EemsEnergyTerminal сподівається до кінця року переробити 18 партій зрідженого газу.
У свою чергу, Bloomberg повідомляється, що установки FSRU Golar Igloo і Eemshaven LNG орендовані на п’ять років. Це перший плавучий LNG-термінал із зафрахтованих європейськими державами цієї зими.
FSRU зазвичай постійно пришвартовані на березі. Танкери зі зрідженим газом передають його на установку, яка перетворює його на газоподібний стан. Такі судна швидші, дешевші та екологічніші порівняно з наземними установками, але їхня ємність набагато нижча.
Німеччина, яка раніше отримувала більшу частину газу через трубопроводи з росії, активно інвестує в подібні термінали. Вона зафрахтувала п’ять FSRU, ще два беруть в оренду приватні компанії. Три судна мають розпочати роботу вже цієї зими.
Італія, Франція та країни Балтії також планують чи вивчають можливість імпорту зрідженого газу за допомогою плавучих терміналів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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