Європа готується до нової хвилі українських біженців із наближенням зими — Finance.ua

Європа готується до нової хвилі українських біженців із наближенням зими Сьогодні 22:14 — Світ

Європа готується до нової хвилі українських біженців із наближенням зими

Через атаки рф на об’єкти енергетичної інфраструктури в Україні Східна Європа готується до нової хвилі українських біженців з наближенням зими.

Про це пише Reuters.

Країни Східної Європи готуються знову відкрити центри прийому та поповнюють запаси продуктів харчування в очікуванні можливого нового сплеску українських біженців, оскільки наближається зима, а росія атакує енергомережу та теплоцентралі України.

Зазначається, що близько 6,9 мільйонів людей вважаються в Україні внутрішніми переселенцями, і часто вони живуть у дуже важких умовах.

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Зараз фіксується збільшення переміщення українців через кордони, тому благодійні організації посилюють підготовку.

«Зростання числа біженців відчувається. Наразі збільшення становить 15%», — сказав Роман Дохович, координатор допомоги східно-словацького міста Кошице.

За його словами, останніми тижнями Кошице надає житло приблизно 60 людям щодня, але готується збільшити їх кількість до 1000 протягом 48 годин, якщо це буде необхідно.

Наразі щоденно на залізничну станцію Захонь в Угорщині прибуває близько 300-500 українців, що вдесятеро більше, ніж до активізації російських бомбардувань міст України.

Як зазначають благодійні організації, цей показник поки нижче за 1000 осіб на день, як було навесні, але очікується, що проблеми з електроенергією в Україні призведе до збільшення цифри найближчими тижнями.

У польському Перемишлі також говорять про необхідність підготуватися до зими, яка може бути складною та призвести до нової хвилі біженців, хоча зараз збільшення їхньої кількості там не спостерігається.

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