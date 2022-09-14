Європа добре підготувалася до зими без російського газу – Goldman Sachs — Finance.ua
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Європа добре підготувалася до зими без російського газу – Goldman Sachs

Енергетика
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Європа добре підготувалася до зими без російського газу – Goldman Sachs
Європа добре підготувалася до зими без російського газу – Goldman Sachs
В інвестиційній компанії Goldman Sachs вважають, що країни Європи успішно переживуть зиму без російського газу.
Про це повідомляє Investing.
Зазначається, що у своїх примітках клієнтам аналітики Goldman Sachs повідомили, що вони очікують падіння цін на газ для країн північно-західної Європи до 100 євро за мегават-годину в першому кварталі наступного року, що майже вдвічі менше нинішнього рівня.
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Прогнози експертів Goldman Sachs ґрунтуються на тому, що Європа добре підготувалася до сезону пікового попиту, заповнивши сховища швидше, ніж зазвичай, завдяки агресивним закупівлям на світовому ринку зрідженого природного газу, яким вона замінює обсяги, що більше не надходять через російські трубопроводи.
Крім того, зазначають вони, різке зростання цін на спотовому ринку цього літа вже призвело до значного скорочення попиту на газ, особливо з боку промислових клієнтів, тому споживання газу в Європі цьогоріч буде меншим, ніж у попередні роки.
В Goldman Sachs підкреслили, що високі обсяги зберігання газу на початку сезону дозволять накопичити в них більше «блакитного палива», ніж зазвичай, додавши, що за їхніми очікуваннями, газосховища ЄС все ще будуть заповнені на 20% на кінець березня наступного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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