Єврокомісія запропонувала урізати фінансування Угорщини на 65% — Finance.ua

Єврокомісія запропонувала урізати фінансування Угорщини на 65% Вчора 14:46 — Світ

Єврокомісія запропонувала урізати фінансування Угорщини на 65%

Призупинення 65% (близько €7,5 млрд) фінансування Угорщини за трьома операційними програмами в рамках політики згуртованості пропонує Єврокомісія Раді ЄС.

«Це має на меті забезпечити захист бюджету ЄС і фінансових інтересів Євросоюзу від порушень принципів верховенства права в Угорщині», — йдеться у заяві.

Єврокомісія з 27 квітня 2022 року шукала порушення верховенства права, зокрема випадки корупції, за період перебування Віктора Орбана на посаді прем’єр-міністра Угорщини, і 22 серпня надіслала свій звіт Будапешту, доповнений роз’ясненнями в листі від 13 вересня.

Висновок ЄК полягає в тому, що запропоновані коригувальні заходи в принципі могли б вирішити проблеми, які розглядаються, якщо вони правильно деталізовані у відповідних законах і правилах і впроваджені відповідно.

Єврорада має протягом місяця ухвалити остаточне рішення за пропозиціями Єврокомісії, а для цього потрібна більшість голосів країн-членів ЄС. За виняткових обставин цей період може бути продовжений максимум на два місяці.

Угорщина зобов’язалася виправити ситуацію та поінформувати Комісію про виконання ключових кроків щодо реалізації до 19 листопада.

Днями більшість депутатів Європарламенту засудили спроби уряду Віктора Орбана щодо підриву засад демократії в Угорщині, ухваливши відповідний звіт 15 вересня.

Тож Європарламент запустив процедуру в рамках статті 7 Договору про ЄС, щоб зробити огляд подій у 12 сферах, що викликають занепокоєння парламенту.

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