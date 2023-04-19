Єврокомісія запропонувала створити "Європейський кіберщит" вартістю 1,1 млрд євро — Finance.ua

Єврокомісія запропонувала створити "Європейський кіберщит" вартістю 1,1 млрд євро Сьогодні 21:36 — Світ

Єврокомісія запропонувала створити "Європейський кіберщит" вартістю 1,1 млрд євро

Європейська комісія оголосила про план протидії зростаючим загрозам для кібербезпеки вартістю 1,1 мільярда євро, підкресливши все більше занепокоєння з приводу серії гучних хакерських атак.

Про це йдеться у заяві ЄК.

Для швидкого та ефективного виявлення основних кіберзагроз Єврокомісія пропонує створити «Європейський кіберщит» — загальноєвропейську інфраструктуру, що складається з національних і транскордонних оперативних центрів безпеки (SOC) по всьому ЄС.

Це організації, на які покладено завдання виявляти кіберзагрози і реагувати на них. Вони використовуватимуть найсучасніші технології, такі як штучний інтелект (ШІ) і передовий аналіз даних, для виявлення і своєчасного попередження про кіберзагрози та інциденти на транскордонному рівні. Своєю чергою, органи влади і відповідні організації зможуть більш ефективно і оперативно реагувати на серйозні інциденти.

Ці центри можуть запрацювати на початку 2024 року. На підготовчому етапі створення «Європейського кіберщита» у квітні 2023 року Комісія в рамках програми «Цифрова Європа» відібрала три консорціуми транскордонних оперативних центрів безпеки (SOC), що об’єднують державні органи з 17 країн-членів ЄС та Ісландії.

Механізм реагування на кібернетичні надзвичайні ситуації перевірятиме організації в таких критично важливих секторах, як охорона здоров’я, транспорт та енергетика, на предмет потенційної вразливості.

План також передбачає створення Резерву кібербезпеки ЄС, що складається зі служб реагування на інциденти, які втручатимуться на прохання країни або установи ЄС у разі значного або масштабного інциденту в сфері кібербезпеки.

Загальний бюджет усіх заходів, передбачених Актом ЄС про кіберсолідарність, становить 1,1 мільярда євро, з яких близько 2/3 буде профінансовано Євросоюзом через програму «Цифрова Європа».

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