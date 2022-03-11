Єврокомісія виплатила Україні 300 мільйонів євро — Finance.ua

Єврокомісія виплатила Україні 300 мільйонів євро

Єврокомісія виплатила Україні 300 мільйонів євро

Європейська комісія виплатила Україні 300 мільйонів євро в рамках нової екстреної макрофінансової допомоги.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила в мікроблозі Twitter

«путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує», — підкреслила вона.

«Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги», — заявила президент ЄК.

За її словами, це перший платіж з пакету в 1,2 мільярда євро.

«Відповідно, наступні попереду», — зазначила вона.

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