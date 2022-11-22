Єврокомісія виділяє Україні 2,5 млрд євро (оновлено) — Finance.ua
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Єврокомісія виділяє Україні 2,5 млрд євро (оновлено)

Казна та Політика
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Єврокомісія виділяє Україні 2,5 млрд євро (оновлено)
Єврокомісія виділяє Україні 2,5 млрд євро (оновлено)
Європейська комісія ухвалила рішення виділити Україні ще 2,5 мільярда євро. Їх витратять на відбудову країни.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона також сказала, що Єврокомісія планує передбачити 18 мільярдів євро для України на 2023 рік, фінансування буде виплачуватися регулярно.
«Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — написала вона.
Як повідомили в Міністерстві фінансів України, сьогодні, 22 листопада 2022 року, Україна отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в рамках поточної виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС.
Загальне заплановане фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро.
«Ми щиро вдячні Європейському Союзу за надану Україні фінансову підтримку. Отримані кошти значною мірою допоможуть забезпечити нагальні видатки Державного бюджету та підтримати економічну стабільність в державі», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Загальна сума наданої Україні макрофінансової допомоги ЄС, починаючи з 24 лютого і до сьогодні, сягає 6,7 млрд євро.
Передбачається, що останній транш в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги, Україна отримає до кінця цього року.

Що передувало

Ще в жовтні стало відомо, що лідери країн Європейського Союзу дали «зелене світло» плану фінансової підтримки України на 1,5 мільярда євро щомісяця упродовж 2023 року.
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Цей пакет фінансової допомоги значною мірою закриватиме потреби України у фінансуванні на наступний рік. Згідно з ухваленим держбюджетом, Україна очікує у 2023-му видатки на рівні 72 млрд євро (2,58 трлн грн).
А втім, нещодавно міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не долучатиметься до спільного пакета допомоги від ЄС на 18 млрд євро. За його словами, Угорщина надає Україні іншу допомогу.
За матеріалами:
hromadske.tv
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