Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok — Finance.ua

Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok Сьогодні 02:15 — Фондовий ринок

Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok

Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти китайської соцмережі TikTok відповідно до Закону про цифрові послуги, щоб перевірити, чи достатньо ця платформа робить для захисту дітей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ.

У ньому зазначається, що захист неповнолітніх є головним пріоритетом Закону про цифрові послуги, тож як платформа TikTok, яка охоплює мільйони дітей і підлітків, має повністю відповідати вимогам закону і приділяти особливу увагу захисту неповнолітніх в Інтернеті.

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Це друге розслідування ЄС на підставі Закону про цифрові послуги після соціальної медіаплатформи X Ілона Маска, стосовно якої триває розслідування.

Якщо соцмережу визнають винною в порушенні норм закону, на TikTok може бути накладений значний штраф у розмірі до 6% його річного прибутку.

Укрінформ За матеріалами:

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