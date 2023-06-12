Єврокомісія скасувала заборону на імпорт 12 груп товарів з України – Стефанішина — Finance.ua

Єврокомісія скасувала заборону на імпорт 12 груп товарів з України – Стефанішина Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Європейська комісія 5 червня продовжила обмеження на імпорт шістьох видів української агропродукції, скасувавши натомість заборону на ввезення інших 11−12 груп товарів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Укрінформ із посиланням на « Суспільне ».

«Ми вважаємо, що Європейська комісія дослухалась до нас 5 червня, коли обмеження були продовжені, вони були продовжені тільки на шість видів продукції й скасовані щодо інших 11 або 12 груп продукції», — сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що на польсько-українському кордоні сьогодні припинено фізичне блокування і Україна зможе транспортувати продукцію через Польщу до інших країн.

З її словами, в найближчий тиждень очікується засідання координаційної платформи, яка буде розв’язувати всі питання з транзитом й з експортом української продукції та зі скасуванням цих заборон і питанням компенсації збитків.

Вона наголосила, що втрати від заборони імпорту становлять сотні мільйонів євро.

«Це вже досить тривалий період часу, враховуючи, що додаткові обмеження, введені до вересня, це сотні мільйонів євро, які втратили наші компанії, додаткові доходи, які ми недоотримали, і, відповідно, наслідки, які спричинили ці незаконні заборони», — сказала Ольга Стефанішина.

5 червня Єврокомісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Обмеження стосуватимуться імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

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