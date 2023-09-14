Єврокомісія проведе розслідування проти дешевих китайських електромобілів — Finance.ua

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Єврокомісія проведе розслідування проти дешевих китайських електромобілів

Технології&Авто
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Єврокомісія проведе розслідування проти дешевих китайських електромобілів
Єврокомісія проведе розслідування проти дешевих китайських електромобілів
Єврокомісія розпочне розслідування щодо китайських електромобілів, виробництво яких субсидується Пекіном.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.
За її словами, Єврокомісія розгляне питання про те, чи слід запроваджувати мито, щоб захистити виробників Європейського Союзу від дешевшого китайського імпорту електромобілів, який, за її словами, отримує вигоду від надмірних державних субсидій.
«Європа відкрита для конкуренції. Не для перегонів на дно», — сказала вона.
Фон дер Ляйєн, яка, як багато хто очікує, балотуватиметься на другий термін як голова виконавчої влади ЄС наступного року, але ще не оголосила про свої плани, пообіцяла зробити кроки, щоб допомогти вітроенергетичній галузі Європи та полегшити бізнес для невеликих компаній і вирішити проблему нестачі робочої сили.
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«Європа зробить все можливе, щоб зберегти свою конкурентну перевагу», — заявила вона у Європейському парламенті у Страсбурзі.
За її словами, «у світі невизначеності Європа знову має відповісти на поклик історії». Фон дер Ляйєн зазначила, що це стосується широкого спектру політики, включаючи підтримку ЄС України, просування зеленої енергетики та захисту бізнесу від недобросовісної конкуренції.
Фон дер Ляєн, яка очолює виконавчу комісію блоку з кінця 2019 року, також заявила, що призначить посланця, який допоможе малим та середнім підприємствам впоратися з бюрократичними перепонами та полегшити ведення бізнесу.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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