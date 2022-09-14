Єврокомісія представила пропозиції щодо стримування цін на енергоносії — Finance.ua

Єврокомісія представила пропозиції щодо стримування цін на енергоносії Вчора 15:16 — Енергетика

Єврокомісія представила пропозиції щодо стримування цін на енергоносії, www.reuters.com

Європейська комісія оприлюднила в середу, 14 вересня, низку пропозицій щодо стримування стрибка цін на енергоносії, що вразив Європу після вторгнення росії в Україну.

За словами президента ЄК Урсули фон дер Ляйєн, солідарність блоку з Києвом буде «непохитною», пише Reuters

«Ніколи раніше цей парламент не обговорював стан нашого Союзу під час війни, що вирує на європейській землі», — заявила фон дер Ляйєн.

Вона додала, що «солідарність Європи з Україною залишиться непохитною», «путін зазнає невдачі, а Європа переможе».

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Фон дер Ляйєн, чиї пропозиції допомогти європейським домогосподарствам та компаніям включають зняття надприбутків енергетичних компаній та скорочення споживання електроенергії по всьому блоку, наголосила, що блок також працює над захистом домогосподарств та підприємств. За її словами, ЄК запропонує заходи від обмеження доходів виробників електроенергії до примусу компаній, що працюють на викопному паливі, ділитися прибутком, який вони отримують від різкого зростання цін на енергію.

«У наш час неправильно отримувати надвисокі рекордні доходи та прибуток від війни та за рахунок наших споживачів. У цей час прибуток необхідно розділити і направити тим, хто його найбільше потребує», — сказала вона.

У промові фон дер Ляйєн наголосила, що санкції щодо росії мають реальний вплив і залишаться в силі. Країну залишили майже тисяча міжнародних компаній. «російські військові беруть чіпи з посудомийних машин та холодильників, щоб полагодити свою військову техніку, бо в них закінчилися напівпровідники. російська промисловість у руїнах», — каже фон дер Ляйєн.

Відзначила президентка ЄК і стрімкий контрнаступ України і додала, що «зараз не час для блоку помʼякшувати свою позицію». Вона зауважила, що Європа диверсифікувала свою діяльність, відмовившись від російської енергетики, але москва, як і раніше, «активно маніпулювала» ринком, а ціни на газ зросли більш ніж у 10 разів у порівнянні з періодом до пандемії COVID-19.

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