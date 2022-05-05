Єврокомісія погодила «захисну схему» Німеччини на €11 мільярдів — Finance.ua

Єврокомісія погодила «захисну схему» Німеччини на €11 мільярдів

Вчора 02:17 — Світ

Єврокомісія погодила «захисну схему» Німеччини на €11 мільярдів

Європейська комісія оголосила погодила схему державної підтримки Німеччини для підприємств і компаній, що зазнають втрат унаслідок російського вторгнення в Україну.

«Європейська комісія схвалила захисну схему Німеччини з бюджетом близько 11 мільярдів євро на підтримку компаній у різних секторах в контексті російського вторгнення в Україну. Ця схема була ухвалена відповідно до Тимчасових кризових правил щодо державної допомоги, які були ухвалені Європейською комісією 23 березня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

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Відповідно до схеми, що запроваджується Німеччиною, державна допомога буде регулюватися на федеральному, регіональному рівнях, а також на рівні місцевих адміністрацій і здійснюватиметься у формі фінансових гарантій за кредитами або субсидованих кредитів. З огляду на високий рівень економічної невизначеності ця схема має забезпечити належний рівень ліквідності для компаній, що потрапили у скрутне становище та потребують допомоги.

Передбачені заходи можуть запроваджуватися в усіх секторах економіки, за винятком кредитних і фінансових інституцій.

«Ця схема дасть змогу Німеччині послабити економічний вплив війни путіна проти України і підтримати компанії у різних секторах, що постраждали від кризи та економічних санкцій. Ми продовжуємо підтримувати Україну та її народ. Водночас ми працюємо з країнами-членами, щоб забезпечити запровадження національних схем підтримки, які мають здійснюватися вчасно, скоординовано та ефективно, з одночасним захистом правового поля на Єдиному ринку», — зауважила з цього приводу виконавчий віце-президент Єврокомісії Маргрете Вестагер.

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