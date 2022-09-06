Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з росією — Finance.ua
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Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з росією

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Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з росією
Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з росією
Європейська комісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму для всіх громадян рф. Тепер рішення має затвердити Європейська Рада.
Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.
У повідомленні ЄК наголошується, що такі заходи необхідно ввести, оскільки росія не повинна мати права на спрощення візового режиму до тих пір, поки вона веде свою агресивну війну проти України.
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«Це означає, що російські громадяни більше не будуть користуватися привілейованим доступом в ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорогим і складним процесом отримання візи», — деталізують в ЄК.
У разі затвердження призупинення спрощеного візового режиму:
  • візовий збір збільшиться з 35 до 80 євро;
  • час обробки документів буде збільшено (стандартний термін, протягом якого консульства повинні прийняти рішення за заявою про видачу візи, збільшиться з 10 до 15 днів. Цей термін може бути продовжений максимум до 45 днів);
  • діятимуть жорсткі правила при видачі багаторазових шенгенських віз.
При цьому у відомстві зазначають, що для затвердження призупинення спрощеного візового режиму з росією Європейська Рада має підтримати відповідну пропозицію Єврокомісії.
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За даними порталу «Радіо Свобода», нові візові обмеження повинні вступити в силу 12 вересня.
Варто зауважити, що ЄС погодив спрощений візовий режим з росією ще в 2007 році. 25 лютого 2022 року його дія була припинена щодо російських чиновників. Зараз же Євросоюз планує, щоб спрощений візовий режим з країною-агресором був припинений повністю.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
РБК-Україна
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