Єврокомісія переглянула прогноз ВВП єврозони: у 2023 ріст економіки становитиме лише 0,3% — Finance.ua
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Єврокомісія переглянула прогноз ВВП єврозони: у 2023 ріст економіки становитиме лише 0,3%

Світ
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Єврокомісія переглянула прогноз ВВП єврозони: у 2023 ріст економіки становитиме лише 0,3%
Єврокомісія переглянула прогноз ВВП єврозони: у 2023 ріст економіки становитиме лише 0,3%
Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони на наступний рік до 0,3%, за липневим прогнозом очікувалось зростання в 1,4%.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Прогноз було переглянуто в бік зменшення на тлі війни в Україні та інфляційного тиску. Водночас, прогноз на цей рік покращили з 2,6% до 3,2%.
«Після сильного першого півріччя економіка Євросоюзу вступила в набагато складнішу фазу. ЄС входить до числа найбільш схильних до ризиків розвинених економік через географічну наближеність до бойових дій і велику залежність від імпорту російського газу», — зазначили в ЄК.
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У 2024 році економіка єврозони зросте на 1,5%, а економіка Євросоюзу — на 1,6%.
Нагадаємо, обстріли росіянами цивільної інфраструктури та постійні відключення світла можуть спровокувати ще більше скорочення ВВП України цього року, ніж на раніше прогнозовані 35%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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