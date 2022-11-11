Єврокомісія переглянула прогноз ВВП єврозони: у 2023 ріст економіки становитиме лише 0,3% — Finance.ua

Єврокомісія переглянула прогноз ВВП єврозони: у 2023 ріст економіки становитиме лише 0,3% Сьогодні 20:19 — Світ

Єврокомісія переглянула прогноз ВВП єврозони: у 2023 ріст економіки становитиме лише 0,3%

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони на наступний рік до 0,3%, за липневим прогнозом очікувалось зростання в 1,4%.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Прогноз було переглянуто в бік зменшення на тлі війни в Україні та інфляційного тиску. Водночас, прогноз на цей рік покращили з 2,6% до 3,2%.

«Після сильного першого півріччя економіка Євросоюзу вступила в набагато складнішу фазу. ЄС входить до числа найбільш схильних до ризиків розвинених економік через географічну наближеність до бойових дій і велику залежність від імпорту російського газу», — зазначили в ЄК.

Читайте також Економісти очікують скорочення ВВП єврозони наступного року – Bloomberg

У 2024 році економіка єврозони зросте на 1,5%, а економіка Євросоюзу — на 1,6%.

Нагадаємо, обстріли росіянами цивільної інфраструктури та постійні відключення світла можуть спровокувати ще більше скорочення ВВП України цього року, ніж на раніше прогнозовані 35%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.