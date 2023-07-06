Єврокомісар пояснив складнощі передачі Україні заморожених російських активів — Finance.ua

Єврокомісар пояснив складнощі передачі Україні заморожених російських активів Сьогодні 13:30

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс розповів, як змусити росію заплатити Україні за завдані війною збитки.

«Тепер наше основне завдання — переконатися, що усі країни-члени ЄС можуть ефективно заморозити активи олігархів та організацій з санкційного списку. Зараз в Європейському Союзі заморожено 24,3 мільярди євро, але я продовжую подорожувати різними державами-членами, щоб сказати, що це добре, але — подекуди можливо зробити більше. І я бачив деякі резерви кілька місяців тому», — сказав він в інтерв'ю УНІАН.

Єврокомісар каже, що останніми тижнями він найчастіше їздив до Греції, Мальти, Кіпру.

«На Кіпрі - 100 мільйонів. Там проживає величезна російська спільнота, і ми хочемо продовжувати чинити тиск, щоб бути впевненими в правильному функціонуванні механізму санкцій. Можливо, частину з цих 24 мільярдів вдасться передати Україні, якщо ми зможемо перейти від заморожування цих активів до їх арешту та конфіскації. Щоб зробити це, потрібно почати кримінальне провадження — як ви знаєте, заморожування активів — це адміністративне рішення урядів, на відміну від конфіскації. Там, де можливо, потрібно довести, що має місце кримінальний злочин. Окрім звинувачень у відмиванні грошей і корупції - щодо осіб, з якими пов’язане заморожене майно — я запропонував також застосувати вторинні санкції. Якщо відбудеться порушення санкційних обмежень, ми маємо звертатись до органів правосуддя і вимагати конфіскації майна осіб, що порушують санкції», — додав Рейндерс.

Він пропонує розширити список воєнних злочинів.

«І щоб порушення санкцій стало злочином вищого рівня. От, зараз ми обговорюємо проект Директиви ЄС — щоб усе це було імплементовано парламентами, і ми були впевнені, що всі країни-члени звертатимуться до органів юстиції, вимагаючи арешту і, можливо, конфіскації арештованих активів», — сказав чиновник.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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