Євроатом та 49 країн вимагають, аби росіяни залишили ЗАЕС — Finance.ua
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Євроатом та 49 країн вимагають, аби росіяни залишили ЗАЕС

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49 держав та Євроатом звернулись до МАГАТЕ з вимогою, щоб росіяни залишили Запорізьку АЕС.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
«Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на станції перебуватимуть російські військові та персонал „Росатому“. росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом», — написав він.
Також країни закликали припинити обстріл українських енергетичних об’єктів та відзначають важливість відновлення контролю Україною над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. Оскільки лише це забезпечить їхню безпеку та захищену роботу.
Також міжнародні делегації наполягають на притягненні росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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