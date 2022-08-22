Євро знову впало нижче долара через рекордні ціни на електроенергію — Finance.ua
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Євро знову впало нижче долара через рекордні ціни на електроенергію

Валюта
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Євро знову впало нижче долара через рекордні ціни на електроенергію
Євро знову впало нижче долара через рекордні ціни на електроенергію
Євро вдруге з 2002 року впав до паритету з доларом США, оскільки різке зростання цін на енергоносії посилило побоювання, що великі економіки регіону прямують до рецесії.
Про це повідомляє Financial Times.
Так, євро впало на 0,4% до 0,99 долара. Валюта ослабла нижче порогу в 1 долар вдруге відтоді як у липні вперше за два десятиліття досягла паритету з американським доларам.
Втратили також і акції у Європі. Європейський регіональний індекс Stoxx 600 втратив 1,2%, тоді як німецький Dax впав на 1,7%. Ці падіння відбулися на тлі подорожчання базової потужності у Німеччині, чий показник вважається еталонним, до рекорду у 603 євро за МВт-год.

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Інвестори та економісти стурбовані стрімким зростанням цін на енергоносії, що призведе до зниження ділової активності в Європі. Опитування, опубліковане минулого тижня, показало, що німецькі інвестори стурбовані найбільше з часів боргової кризи в єврозоні десять років тому.
«Уряди починають розподіляти більш високі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво. При цьому логістичні лінії страждають від відсутності транспортних можливостей в умовах низького рівня води на річці Рейн», — сказав Джордан Рочестер з японського банк Nomura.
За матеріалами:
Європейська правда
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