Євро знову впало нижче долара через рекордні ціни на електроенергію — Finance.ua

Євро знову впало нижче долара через рекордні ціни на електроенергію Вчора 15:20 — Валюта

Євро знову впало нижче долара через рекордні ціни на електроенергію

Євро вдруге з 2002 року впав до паритету з доларом США, оскільки різке зростання цін на енергоносії посилило побоювання, що великі економіки регіону прямують до рецесії.

Так, євро впало на 0,4% до 0,99 долара. Валюта ослабла нижче порогу в 1 долар вдруге відтоді як у липні вперше за два десятиліття досягла паритету з американським доларам.

Втратили також і акції у Європі. Європейський регіональний індекс Stoxx 600 втратив 1,2%, тоді як німецький Dax впав на 1,7%. Ці падіння відбулися на тлі подорожчання базової потужності у Німеччині, чий показник вважається еталонним, до рекорду у 603 євро за МВт-год.

Інвестори та економісти стурбовані стрімким зростанням цін на енергоносії, що призведе до зниження ділової активності в Європі. Опитування, опубліковане минулого тижня, показало, що німецькі інвестори стурбовані найбільше з часів боргової кризи в єврозоні десять років тому.

«Уряди починають розподіляти більш високі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво. При цьому логістичні лінії страждають від відсутності транспортних можливостей в умовах низького рівня води на річці Рейн», — сказав Джордан Рочестер з японського банк Nomura.

Європейська правда За матеріалами:

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