Євро "обвалився" до мінімумів за 20 років. Єврозоні кінець? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Євро "обвалився" до мінімумів за 20 років. Єврозоні кінець? Вчора 09:00 — Валюта

«Втеча» капіталу з Європи «набирає обертів». Євро опустився до долара США до мінімуму за 20 років. Наразі пара EURUSD торгується на рівні 1,0070. Паритет практично досягнутий, тобто за 1 євро даватимуть 1 долар США. До цього рівня залишається трохи більше ніж 0,5%. Але навряд чи варто очікувати на те, що паритет — це найстрашніше для євро.

Зважаючи на все, єврозона скоро втратить свою останню перевагу, а саме — позитивне сальдо поточних операцій. Німеччина вже зафіксувала у травні місячний дефіцит торговельного балансу вперше з 1991 року. Адже саме завдяки величезному профіциту в цьому показнику ФРН інвестори зберігали довіру до євро навіть під час боргової кризи країн Південної Європи. Очевидно, що й Німеччина зараз далеко не у найкращій формі. Враховуючи, що «газова війна» ще тільки починається, неважко уявити, що може статися з німецькою економікою ближче до зими.

В найближчому майбутньому «втеча» з євро може набути панічного характеру, і тоді пара EURUSD дуже швидко опиниться на рівнях 0,9500-0.9000. Ймовірно, тестуватиметься «на міцність» та позначка 0,8250 — історичний мінімум, встановлений у 2000 році. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Графік валютної пари EURUSD, D1

ЄС зіткнувся із найсерйознішим викликом з моменту своєї освіти. Боргова криза 2011-2012 рр. зараз здасться всім «дрібною неприємністю». Якщо тоді для порятунку євро було достатньо слів колишнього глави ЄЦБ Маріо Драгі (Mario Draghi) про те, що регулятор «зробить усе можливе», то цього буде мало.

За фактом ЄЦБ втратив довіру і жодних інструментів не залишилося. Є тільки «друкарський верстат», за допомогою якого можна фінансувати дефіцит, що наростає, в єврозоні, проте тоді інфляція може стати двозначною і «втеча» капіталу в США лише посилиться. Без емісії фінансування країн Південної Європи неможливо. Але якщо сама Німеччина матиме проблеми, то функціонування нещодавно «винайденої» схеми з фінансування країн Південної Європи не спрацює. Найближчі місяці стануть визначальними для єдиної європейської валюти. Поки що немає навіть якихось віддалених натяків на те, що ситуація зможе виправитися.

Вартість природного газу до ЄС (USD за тис. куб. м). Джерело: tradingview.com

Ціни на газ у Європі під впливом попередження Росії про зупинку «Північного потоку — 1» досягли нового максимуму — 2 000 USD за тис. куб. м. З огляду на те, як розвиваються події, це може бути лише початком. На цьому тлі Німеччина та Австрія оголосили про плани відродження вугільних ТЕЦ, хоча на світових ринках вугілля також дорожчає.

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